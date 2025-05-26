نائب ألماني لإسرائيل: قتل الناس عبر التجويع يتعارض مع القانون الدولي

قال أرمين لاشيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الاثنين، إن قتل الناس عبر التجويع يتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقه على الحصار الإسرائيلي الخانق لغزة.



وفي حديثه بإحدى البرامج على قناة "زي دي إف"، انتقد لاشيت تباطؤ إسرائيل في إيصال المساعدات إلى غزة، قائلاً "إن قتل الناس من خلال التجويع يتعارض مع القانون الدولي".

وأردف أن "وقف إيصال الغذاء والمساعدات والأدوية إلى السكان لا يعد محاربة لحماس، بل انتهاكا للقواعد الدولية".

وأضاف أن حماية الناس وتوفير الغذاء لهم هو مطلب قانوني دولي حتى في أوقات الحروب، وطالب الحكومة الإسرائيلية بفعل ما يلزم لتسريع المساعدات.

ولدى سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، سيعتقل إذا جاء إلى ألمانيا، أجاب لاشيت "لا حاجة مطلقة لزيارة نتنياهو لألمانيا في الوقت الحالي".

وأضاف: "التقى وزير الخارجية (الألماني) يوهان فاديفول بنتنياهو في إسرائيل، لن يعتقل على الأراضي الألمانية إذا حضر أي مؤتمر".

والاثنين، أكدت وزارة الداخلية بقطاع غزة، أن إسرائيل تحاول السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية عبر "مؤسسة مشبوهة"، تتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة، وذلك لتنفيذ مخططات التهجير.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.