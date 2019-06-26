روسيا تتهم زعيم المعارضة السابق في مولدوفا بتهريب المخدرات

اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، زعيم المعارضة السابق في مولدوفا، فلاديمير بلوتنيك، بتهريب المخدرات، وذلك بعد أقل من أسبوعين من استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك قولها إن بلوتنيك، وهو أحد أعضاء جماعة النفوذ القوية في الجمهورية السوفيتية السابقة، وجهت إليه غيابيا 28 تهمة ببيع مخدرات غير مشروعة "بكمية كبيرة للغاية".

وأعلنت المحكمة الدستورية في مولدوفا اليوم كذلك أن جميع قضاتها قد استقالوا. ودعمت المحكمة جهود بلوتنيك لإفشال تحالف بين القوى الموالية لأوروبا والموالية لموسكو في تولي السلطة.

وكانت مولدوفا في حالة من الجمود السياسي منذ نتيجة الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في شباط/ فبراير الماضي ، وأسفرت عن مطالبة حكومتين بالسلطة.

واحتل حزب الاشتراكيين بقيادة الرئيس إيجور دودون الصديق لموسكو صدارة الانتخابات في شباط/فبراير، وتلته مجموعة "ايه سي يو إم" الموالية لأوروبا على نطاق واسع ثم الحزب الديمقراطي بقيادة بلوتنيك.

وتم إنشاء تحالف من غير المرجح أن يستمر بين حزب الاشتراكيين بقيادة دودون ومجموعة "ايه سي يو إم" لإبقاء الحزب الديمقراطي بعيدا عن السلطة، لكن بلوتنيك رفض الاعتراف بالتحالف وشكل حكومة موازية بدعم من قضاة المحكمة العليا في البلاد.

لم يجد بلوتنيك سوى القليل من الدعم الدولي لمطالبة حزبه بالسلطة، ووافق على التنحي في 14 يونيو. واستقال من منصبه كرئيس للحزب الديمقراطي للسماح للحزب "بالتطور بشكل أكثر نشاطًا واحترافية في المعارضة" ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المولدوفية الرسمية.