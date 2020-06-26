احتفل محمد صلاح ولاعبو ليفربول بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.

ومنح تشيلسي ليفربول اللقب قبل 7 جولات من النهاية، بعدما تغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» بنتيجة 2-1.

وانتشر فيديو للاعبي الريدز، أثناء متابعتهم لهدف البرازيلي ويليان في شباك مانشستر سيتي، وهو هدف الفوز للبلوز الذي أكد تتويج ليفربول باللقب.

وكان صلاح قد صرح أمس بعد مساهمته في فوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 4-0، أنه لن يشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث قال مازحًا "لا لن أشاهد المباراة، سألعب مع ابنتي".

ويعود آخر دوري إنجليزي حقق الريدز قبل الموسم الحالي، إلى عام 1990، حينما قادهم كيني داجليش لتحقيق بطولة الدوري الـ18.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها ليفربول لقب "البريميرليج"، منذ تغيير اسم المسابقة في موسم 1992 – 1993.

وقدم ليفربول موسما رائعا، ونجح في تحقيق 86 نقطة من خلال 31 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في واحدة كانت على يد واتفورد.