 ميدو لصلاح بعد التتويج بالبريميرليج: فخورين بك - بوابة الشروق
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ميدو لصلاح بعد التتويج بالبريميرليج: فخورين بك

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 11:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 11:57 ص

هنأ أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام والمنتخب الوطني السابق، محمد صلاح ونادي ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فترة غياب طويلة عن منصات التتويج.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" تهانيا لنادي ليفربول ومحمد صلاح، نحن فخورين بك".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، أمس الخميس، بعد فوز البلوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-1، حيث اتسع الفارق بين الريدز المتصدر والسيتي صاحب المركز الثاني لـ23 نقطة، مع تبقي 7 مباريات على انتهاء المسابقة، وهو ما يعني حسم اللقب لصالح ليفربول بشكل رسمي.

وجدير بالذكر أن ميدو لديه مسيرة احترافية قوية في مختلف الدوريات الأوربية، حيث لعب في الدوري البلجيكي، الهولندي، الفرنسي، الإسباني، الإيطالي والإنجليزي.


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