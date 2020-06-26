السجن 8 سنوات لسيدة تنتمي لداعش في ألمانيا خططت لتنفيذ هجوم بقنبلة سامة

أدانت محكمة في ألمانيا، مواطنة تنتمي لتنظيم داعش، بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي في البلاد باستخدام مادة الريسين عالية السمية.

وقضت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف الألمانية، اليوم الجمعة، بسجن المتهمة المنحدرة من مدينة كولونيا لمدة ثمانية أعوام بتهمة التخطيط والإعداد مع زوجها لتنفيذ تفجير بمواد بيولوجية في ألمانيا.

وكانت المحكمة قضت من قبل بسجن زوج المتهمة لمدة 10 أعوام. وبحسب بيانات المحكمة، تنتمي المتهمة، وهي أم لـ7 أطفال، إلى تنظيم داعش.

وطالب الادعاء العام قبل أسبوع بالسجن تسعة أعوام بحق المرأة، بينما طالب الدفاع بالسجن مع إيقاف التنفيذ مبررا مطلبه بأن موكلته لم تكن على علم بخطط الهجوم، ولم تشارك في الإعداد له.

وبحسب بيانات الادعاء، فإن الكمية التي أعدها الزوجان من بذور الريسين شديدة السمية كافية لتودي بحياة 13500 شخص، من الناحية الحسابية البحتة.

إلا أنها فعليا يمكن أن تقتل 200 شخصا إذا صنعت على هيئة قنبلة عنقودية، وفقا لما قالته المحكمة.

وجرى إلقاء القبض على الزوجين في يونيو 2018 بمدينة كولونيا، غربي البلاد.