محافظ أسوان يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الأوقاف

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد وإقامة الصلوات الخمس وأهمها الوضوء بالمنزل وارتداء الكمامة والتباعد بين المصليين، بالإضافة إلى إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم التصافح بالإيدى وذلك حفاظاً على صحة المصليين والحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان لإستعراض خطة المديرية وإستعدادتها لفتح المساجد غداً لأداء الصلوات الخمسة.



كما شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ لجميع العاملين بالمديرية من أجل التأكيد على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بجميع المساجد وعلى رأسها تنظيم دخول المصلين لمنع التكدس أمام المساجد .



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عزت مدير عام الأوقاف أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لفتح المساجد غداً ومنها الإنتهاء من أعمال التعقيم والتطهير ووضع علامات للتباعد بين المصليين داخل كل مسجد.. لافتاً إلى أن المساجد سوف تفتح قبل الآذان بعشر دقائق وتغلق بعد آداء الصلاة بفترة وجيزة لا تتعدى النصف ساعة، موضحاً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان تفتيش فرعية على مستوى جميع الإدارات من أجل المتابعة المستمرة والإطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد ، مع التدخل السريع عند رصد أى مخالفة واغلاق المسجد المخالف.