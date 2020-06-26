جازبروم تهدف إلى تعزيز صادرات الغاز للصين في المستقبل

قال المدير التنفيذي لشركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز أليكسي ميلر، على موقع الشركة الإلكتروني إن جازبروم ترى إمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للصين لأكثر من 130 مليار متر مكعب في السنة في المستقبل.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، تبحث جازبروم والصين سبل تعزيز الإمدادات عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" بواقع 6 مليارات متر مكعب لتصل إلى 44 مليار متر مكعب .



وكان مشروع الغاز قد بدأ عمليات التوريد للصين في ديسمبر عام 2019، ومن المخطط زيادتها تدريجيا إلى 38 مليار متر مكعب في السنة في عام 2025.



وستبدأ جازبروم هذا العام بناء أول مجمع لتجهيزات الغاز وجزء جديد لخط أنابيب "باور أوف سيبيريا" بين كوفيكتا وحقول شاياندا.



وتدرس الشركة أيضا توفير إمدادات محتملة من الشرق الأقصى لروسيا وبناء خط أنابيب "باور أوف سيبيريا 2".