 باسم سمرة يبدأ تصوير فيلمه الجديد «سوء الرجالة» - بوابة الشروق
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باسم سمرة يبدأ تصوير فيلمه الجديد «سوء الرجالة»

باسم سمرة
باسم سمرة
إيمان محمود
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:43 ص

بدأ الفنان باسم سمرة، أمس، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد بعنوان "سوء الرجالة"، مع المخرجة نيفين شلبي.

ومن جهة أخرى يواصل سمرة تصوير دوره في فيلم" ساعة شيطان" ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، مصطفي أبوسريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، محمد عز، أحمد سلطان، ملك قورة، إلهام عبدالبديع، وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشات.

يذكر أن سمرة شارك مؤخرا في بطولة فيلمي"دماغ شيطان"، وشاركه البطولة رانيا يوسف، أشرف طلبة، ندى موسى، وليد فواز، سلوى خطاب، عمرو عابد، وإخراج كريم إسماعيل، والثاني فيلم "صندوق الدنيا" بجانب الفنانين خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ، وعلاء مرسي، وإخراج عماد البهات.


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