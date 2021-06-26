تبطين الترع وحملات لرفع كفاءة النظافة بقرى بيلا في كفر الشيخ

شهدت قرى ومدن بيلا بمحافظة كفر الشيخ عددًا من الحملات من إزالة تعديات، وأعمال نظافة، وصيانة أعمدة الإنارة، ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق؛ للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز، بإشراف عقد جمال ساطور، رئيس المركز.

وعقد ساطور، اليوم السبت، أول اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى المركز، بعد حركة التغييرات الأخيرة التي أجراها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بين رؤساء الوحدات المحلية الجدد والقدامى بالمركز، بحضور نواب رئيس المدينة، أحمد عبد الواحد، وأيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، ورؤساء الوحدات القروية على مستوى المركز.

واستعرض خلال الاجتماع 5 ملفات مهمة على مائدة النقاش، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، تضمنت تلك الملفات: "قطاع النظافة العامة، التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تجميل الشوارع والإنارة العامة، متابعة تنفيذ المشروعات القومية، البيئة".

وكلف رؤساء القرى بالتواجد الميداني بين الأهالي في القرى والعمل بروح الفريق الواحد؛ للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات النظافة بالقرى وصيانة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، والاهتمام بتجميل مداخل القرى والشوارع والميادين وتشجيرها وإنارتها حتى تظهر بالمظهر اللائق، مع ضرورة إنجاز كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

وشدد رئيس المدينة، بمنع البناء بدون أي تراخيص، إصدار أي تراخيص يدوية لأعمال البناء، إلا من خلال المركز التكنولوجي فقط، علي أن يتم البناء وفقًا للقانون 119 لسنة 2008، وقرارات الوزير المحافظ في هذا الشأن، مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة التعديات من المهد.

وأكد ضرورة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية والشوارع ولجان الدبلومات الفنية والثانوية العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على تلبية احتياجات القرى والتوابع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجههم وتقديم الحلول العاجلة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بيلا، أن اللواء جمال نور الدين أكد ضرورة التفاعل مع الأهالي بالقرى في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين ومجازاة ومعاقبة المقصرين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات تبطين الترع وأعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة، حيث نظمت الوحدات المحلية القروية في بيلا، اليوم السبت، عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى بقرى المركز.

وواصلت الوحدة المحلية لقرية أبو بدوي، استكمال أعمال تبطين ترعة النظام بالقرية، والنظافة ورفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الطرق بالقرية، ونفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان، حملة نظافة وإشغالات وتمهيد شوارع القرية، تسهيلاً على المارة والسيارات بنطاق دائرة الوحدة المحلية وصيانة أعمدة الإنارة في عدد من الشوارع.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، حملات النظافة وأعمال الرش والتطهير والتعقيم، شملت شوارع القرية، بالإضافة إلى أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وجرى نقل المخلفات إلى المقالب المخصصة لها، ونفذ رؤساء الوحدات المحلية في باقي قرى المركز، حملات لرفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع القرى، حفاظًا علي المظهر الجمالي للقرى، والحد من ظاهرة انتشار القمامة والتلوث البيئي، ومتابعة أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية، وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات بجميع القرى.