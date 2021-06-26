قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن يتم إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل ظرف استثنائي من انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي له سيكون في الـ 30 من يونيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن المعرض يفتح أبوابه للزوار في الأول من يوليو، موضحًا أن موعد إقامة المعرض استثنائي هذا العام.

وأشار إلى تطبيق منظومة إلكترونية في المعرض لتوزيع الجمهور على مدار أيام المعرض، وذلك لإتاحة كثافة معينة بما يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفًا انه سيتم توزيع رواد المعرض بشكل متساوي على الأبواب منعًا للتزاحم.

وذكر أن المعرض سيستقبل 100 ألف تذكرة في اليوم، لافتًا إلى أن الحد الأقصى 4 تذاكر للفرد عند تسجيله من خلال هاتفه على المنظومة الخاصة بالمعرض لحجز التذاكر.

ولفت إلى إتاحة المنصة لدور النشر والكتب المتاحة بالمعرض بما يسمح بإعداد الزائر لخطته قبل ذهابه، مؤكدًا أن المعرض هذا العام استوعب الكثير من الناشرين المصريين والعرب والأجانب.

وأوضح أن إجمالي المشاركين في معرض الكتاب هذا العام 1218 ناشرًا، ما يجعل المعرض أكبر تجمع للناشرين بعد الجائحة، فضلًا عن مشاكرة 25 دولة بالمعرض.

وأفاد بأنه سيتم إطلاق خاصية على المنصة وهي تصوير المعرض بأسلوب ثلاثي الأبعاد لإتاحة الفرصة لرواد المعرض الإطلاع على الكتب وأماكنها، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع هيئة البريد لتوفير خدمة توصيل الكتب برسوم مخفضة جدًا.

