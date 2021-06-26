 السعودية تحبط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر داخل شحنة قادمة من لبنان - بوابة الشروق
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السعودية تحبط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر داخل شحنة قادمة من لبنان

هديل هلال
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 5:41 م | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 5:41 م

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر، تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء السبت، أوضح الرائد النجيدي أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها, مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

 


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