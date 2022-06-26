رئيس الوزراء البريطاني: ثمن السماح لبوتين بالانتصار في الحرب أفدح بكثير مما ندفعه الآن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن «الوقت الراهن ليس مناسبًا للتخلي عن أوكرانيا»، لافتًا إلى «حاجة كييف إلى دعم مجموعة السبع (G7)، أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «ستواصل المملكة المتحدة دعم أوكرانيا في كل خطوة على الطريق، لأننا نعلم أن أمنهم هو أمننا، وأن حريتهم هي حريتنا».
ونوه إلى أن «ثمن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتصار في هذه الحرب، سيكون أفدح بكثير مما تدفعه بلاده الآن»، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.
ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن وزملاؤه من قادة مجموعة السبع، على الإعلان عن حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا، حسبما قال مصدر مطلع على الإعلان لشبكة CNN.
الذهب هو ثاني أكبر منتج تصدره روسيا بعد الطاقة. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه بايدن للقاء قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع.
وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بحظر استيراد الذهب الجديد من روسيا إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء.
وقال المصدر إن القرار «سيعزل روسيا بشكل أكبر عن الاقتصاد العالمي، من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب».