رئيس الوزراء البريطاني: ثمن السماح لبوتين بالانتصار في الحرب أفدح بكثير مما ندفعه الآن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن «الوقت الراهن ليس مناسبًا للتخلي عن أوكرانيا»، لافتًا إلى «حاجة كييف إلى دعم مجموعة السبع (G7)، أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «ستواصل المملكة المتحدة دعم أوكرانيا في كل خطوة على الطريق، لأننا نعلم أن أمنهم هو أمننا، وأن حريتهم هي حريتنا».

ونوه إلى أن «ثمن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتصار في هذه الحرب، سيكون أفدح بكثير مما تدفعه بلاده الآن»، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

Now is not the time to give up on Ukraine, they need the support and resolve of the @G7 more than ever.



The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that their security is our security, and their freedom is our freedom. pic.twitter.com/hXJ4jhCN1I