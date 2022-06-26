 رئيس الأولمبية يشكر الجزائر ويبدأ سلسة اجتماعات إفريقيا وأوروبية وأسيوية - بوابة الشروق
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رئيس الأولمبية يشكر الجزائر ويبدأ سلسة اجتماعات إفريقيا وأوروبية وأسيوية

علي البحيري
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:37 م

وجه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الشكر للشعب الجزائري واللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 على حسن الاستقبال والتقدير للبعثة المصرية وجميع البعثات المشاركة في البطولة التي تختتم يوم 5 يوليو القادم بمشاركة 26 دولة.

وأشاد هشام حطب بالتنظيم الجزائري والحرص على توفير كافة احتياجات البعثات المشاركة وحفل افتتاح البطولة المميز والذي أشاد به جميع الحضور.

وحضر هشام حطب إلى مدينة وهران بالجزائر صباح يوم أمس السبت وتوجه من المطار إلى مقر إقامة بعثة مصر في القرية المتوسطية للاطمئنان على بعثة مصر وكافة التجهيزات ثم توجه لمركب وهران الأولمبي من أجل حضور حفل الافتتاح.

وتشهد الفترة التي يتواجد فيها المهندس هشام حطب في مدينة وهران بالجزائر عقد عدة اجتماعات مع رؤساء اللجان الأولمبية للدول الأوروبية والأفريقية والأسيوية المتواجدة في دورة ألعاب البحر المتوسط وبحث العديد من الملفات الخاصة بتطوير دورة ألعاب البحر المتوسط وسبل التعاون والتواصل المستمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظرائها من اللجان الأولمبية الأخرى.

ويعقد المهندس هشام حطب اجتماع خلال التواجد في الجزائر مع مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" واجتماع أخر مع رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأوروبية سبيروس كابرالوس من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة والتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية في إطار خطة اللجنة الأولمبية المصرية في زيادة سبل التعاون والتواصل وبحث العديد من الملفات المهمة في الفترة الحالية.


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