أوكرانيا: روسيا شنت هجمات على منطقة زابوريجيا أمس

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أعلنت هيئة الاركان العامة في كييف، اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجمات على منطقة زابوريجيا أمس الأحد.

وقال الجيش إنه تم إطلاق ما لا يقل عن ستة صواريخ من طراز اس-300، كما تم تسجيل 33 هجوما جويا و45 هجوما صاروخيا من عدة منصات صواريخ منذ أمس الأحد.

وجاء في أحدث تقرير للموقف:" نتيجة الهجمات الإرهابية الروسية، تعرض مدنيون للإصابة، كما تضررت مبان سكنية ومبان تجارية وإدارية وسيارات خاصة".

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

ووفقا لهيئة الأركان العامة، فإن القوات الروسية حاولت وقف تقدم الوحدات الأوكرانية واستعادة المواقع التي فقدتها، حيث قامت المدفعية بقصف ما لا يقل عن 30 مستوطنة.

ويذكر أن المنطقة تضم محطة زابوريجيا النووية، التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ الأيام الأولى لبدء الحرب في فبراير 2022.

وناشد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، القيام بعمل المزيد لحماية موقع المحطة النووية.

وقال أمس الأحد: "للأسف، الاهتمام العالمي تجاه التهديد الروسي الحالي لمحطة زابوريجيا مازال غير كاف".

ومن ناحية أخرى، تعرضت مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا لهجوم جوي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" أنه سمع دوي عدة انفجارات في المدينة.