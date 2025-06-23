طائرتان تابعتان لسلاح الجو الألماني تقلان 190 مواطنًا من إسرائيل

قام الجيش الألماني مجددًا بإجلاء مواطنين ألمان باستخدام طائرات عسكرية من إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إيران.

جاء ذلك مع هبوط طائرتين من طراز "ايه 400 إم" تابعتين لسلاح الجو الألماني في مدينة تل أبيب، حيث حملت الطائرتان نحو 190 شخصًا، وفقًا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" في برلين.

وكانت الطائرتان أقلعتا من مدينة فونسترف ضمن ما يُعرف بعملية "الإجلاء الدبلوماسي". وبهذا تواصل الحكومة الألمانية تقديم المساعدة لمواطنيها. وكانت قد أُرسلت في وقت سابق رحلات جوية إلى كل من الأردن وإسرائيل.

يذكر أنه بسبب إغلاق المجال الجوي في بعض الدول، أصبحت رحلات السفر التي ينظمها أفراد بأنفسهم أكثر صعوبة بشكل كبير.