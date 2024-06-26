الأردن: لن نرسل قوات عربية إلى غزة

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، منوهًا أنه «لا يمكن السماح باستمرار الحرب على غزة».

وبحسب ما نشرته قناة «المملكة»، أضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني في أثينا: «لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى قطاع غزة لتكون بديلا عن قوات الاحتلال الإسرائيلي».

ونوه أن «ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال وتدمير للمدارس والقانون الدولي ومصداقية كل مؤسسات العمل الدولي، هو ضرر وجريمة يجب أن تتوقف».

وحذر من أن «الوضع الإنساني يزداد كارثية في غزة»، مستشهدًا بتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر يوم أمس، والذي أظهر أن 96% من سكان غزة يعانون أوضاعًا لا يمكن القبول بها إنسانيا.

ولفت إلى أن «الأمم المتحدة ومنظماتها أصبحت غير قادرة على توزيع الغذاء والدواء داخل غزة»، مضيفًا: «بالتالي نحن أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة، وإسرائيل لا تمنع وصول الغذاء والدواء والماء والخدمات إلى غزة فقط، لكنها أيضا تمنع المنظمات الأممية إيصال القليل من هذه المساعدات إلى محتاجيها».

وأكمل: «264 يوما من عدوان غاشم دمر مجتمع بأكمله، وهجّر أكثر من ثلثي سكان غزة، وقتل أكثر من 39 ألف شخص، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمّر المدارس والمستشفيات والمساجد.. هذا عدوان غاشم لن يحقق أمنًا لإسرائيل ولن يحقق سلاما في المنطقة».