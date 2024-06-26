قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الوضع الداخلي اللبناني يعاني كثيرا، موضحًا أن الشغور الرئاسي من ضمن أمور أخرى يؤثر على أداء الدولة والمؤسسات في لبنان.

ونقلت شبكة روسيا اليوم، مساء الأربعاء، عن زكي قوله بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه لا بد من إبداء المرونة من قبل الجميع.

وأضاف أن اللقاءات في لبنان تشمل الحديث عن التصعيد في الجنوب، مؤكدا وقوف الجامعة العربية مع لبنان بشكل كامل.

وكان زكي وصل أمس لبنان وذلك في مهمة ليومين بتكليف شخصي من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لتقصّي المواقف اللبنانية من التطورات المستجدة على أكثر من مستوى داخلي وإقليمي وسياسي وأمني.

وأوضحت مصادر دبلوماسية عربية أن زكي سيبدأ اليوم جولته مع المسئولين وفي مقدمهم رئيسا مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أن يجول على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي.