 لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية - بوابة الشروق
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لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:10 م

نجح لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركين ضمن قوام المنتخب القومى فى حصد المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية التى أقيمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية بمشاركة 14 دولة.

حيث تمكن لاعبو القوات المسلحة الذى يشرف على تدريبهم نخبة من المتخصصين بقيادة قوات الصاعقة من حصد (7) ميدالية متنوعة بواقع (2) ميدالية ذهبية وزن (85-90)، و(2) ميدالية فضية وزن (75) والثقيل فوق (100)، و(3) ميدالية برونزية وزن (70) وفئة الفيزيك وزن (90).

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية المتميزة من أبنائها بما يمكنهم من تحقيق المراكز الأولى بمنصات التتويج لمختلف الألعاب الرياضية التى يشاركون بها.

يأتي ذلك فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التى تؤهلهم لرفع علم مصر عالياً خفاقا.

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