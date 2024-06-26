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تعرضت معدات رصف وتمهيد طرق ومحطة خلاطة أسفلت تابعة لشركة النيل الحكومية، لحريق مروع أتى عليها بالكامل، اليوم الأربعاء، فقد شب الحريق في المحطة بالقرب من قرية "بورسعيد" جنوب مدينة الخارجة.

كان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق في محطة خلاطة الأسفلت الحكومية جنوب مدينة الخارجة.

فقد شبّ حريق كبير في معدات ولوادر محطة خلاطة الأسفلت التابعة لشركة النيل الحكومية للرصف، مما أسفر عن تفحم جميع المعدات واللوادر.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وجارٍ حصر تلفيات الحريق في المعدات بمعرفة الجهات المختصة، وتُقدر بِملايين الجنيهات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكُلفت مباحث الوادي الجديد بإعداد تقرير عن ملابسات الحريق وأسبابه.