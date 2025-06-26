كينيا تتهم محتجين بالإرهاب بعد مقتل 16 شخصا

وصفت الحكومة الكينية الاحتجاجات التي قتل خلالها 16 شخصا على الأقل هذا الأسبوع بأنها "أعمال إرهابية"، وتوعدت بمحاسبة المسؤولين عن تنظيمها.

وكان آلاف المتظاهرين قد خرجوا إلى الشوارع في أنحاء كينيا، أمس الأربعاء، لإحياء الذكرى الأولى للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بلغت ذروتها باقتحام مبني البرلمان وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا.

وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الكينية أن الشرطة أطلقت الرصاص الحي على الحشود، بينما قالت الوحدة الطبية القانونية المستقلة إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

قال وزير الداخلية الكيني، كيبتسمبا موركومين، للصحفيين في العاصمة نيروبي، اليوم الخميس، إن الاحتجاجات التي جرت أمس كانت "إرهابا متخفيا في صورة معارضة". وأضاف: "لقد كانت أعمال شغب وفوضى وانفلاتا.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت ضد حكومة الرئيس ويليام روتو في يونيو 2024، بعد أن حاولت الحكومة فرض ضرائب جديدة في إطار جهودها لخفض العجز في الميزانية.

وبحسب بيان لمنظمة العفو الدولية، نقلا عن مصادر طبية، أسفرت أعمال العنف التي وقعت أمس الأربعاء عن إصابة نحو 400 شخص، من بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة.

وأضاف البيان أن ثمانية أشخاص على الأقل يتلقون العلاج جراء إصابتهم بأعيرة نارية.