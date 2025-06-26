مسؤولو الليكود يؤيدون إنهاء الحرب في غزة

أكد مسؤول كبير في الليكود أن مسؤولين في الائتلاف يؤيدون إنهاء الحرب في غزة.



وقال المسؤول لـ"القناة 12 العبرية": "مسؤولو الليكود الذين هاجموا غافني على تصريحاته التي زعم فيها أنه من غير الواضح سبب استمرارهم في القتال في غزة، يُعربون عن موقف مختلف وراء الكواليس".



وأضاف: "علينا إنهاء هذه الحملة دون أن ننجرّ وراء بن غفير وسموتريتش".

وأوضح أن "من المستحيل إنكار أن الجمهور قد سئم من ساحة غزة".

وختم قائلا: "كما قيل في الائتلاف إن البقاء في غزة خطأ سياسي".

وفي هذا الإطار، تلقت أطراف النزاع في وقت سابق، دعوات للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، حيث أبدت حماس ردود فعل أولية إيجابية.

كما عبّر رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عن تفاؤلهما بإمكانية استئناف المفاوضات قريبا.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الجهود الإقليمية والدولية تصاعدًا لرغبة إنهاء الحرب في غزة، التي خلفت أزمة إنسانية كارثية.