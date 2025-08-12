بريطانيا: ندعم المسار الأممي لدفع الجهود نحو خارطة طريق شاملة لليبيا

أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية البريطانية دعم بريطانيا للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل دفع الجهود نحو خارطة طريق شاملة لليبيا.

جاء ذلك على لسان المدير العام في وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية أوين جينكيز خلال لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه في طرابلس، وفق ما نشرته السفارة البريطانية في ليبيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ووصفت السفارة البريطانية اجتماع المدير العام لوزارة الخارجية أوين جينكيز مع تيتيه بالـ"مثمر" وقالت إنه جاء لمراجعة آخر التطورات في ليبيا والخطوات المقبلة في المسار السياسي للأمم المتحدة.

ووصل المدير العام في وزارة الخارجية والتنمية والدولية طرابلس أمس الإثنين، حيث التقى برئيس الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة أبوبكر الطويل لبحث التعاون بين البلدين.

وقالت السفارة البريطانية إن المدير العام في وزارة الخارجية أوين جينكيز أكد خلال اجتماعه مع الطويل، التزام المملكة المتحدة "بالعمل مع ليبيا لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في الهجرة والأمن والنمو وسيادة القانون والمؤسسات القوية".