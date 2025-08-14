سعد لمجرد يحيي حفلًا ضخمًا في عمان بعد غياب 10 سنوات

أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد عن عودته مجددًا لإحياء الحفلات الغنائية في العاصمة الأردنية عمّان، من خلال حفل ضخم يُقام يوم 22 أغسطس الجاري على خشبة مسرح "الأرينا" بجامعة عمّان الأهلية.

وكشفت الجهة المنظمة عن أسعار التذاكر، والتي تبدأ من 35 و75 دينارًا أردنيًا، مرورًا بـ100 و150 دينارًا، وصولًا إلى الفئة الماسية الأعلى سعرًا بـ200 دينار أردني.

ويمثل هذا الحفل عودة سعد لمجرد إلى إقامة الحفلات في الأردن بعد غياب دام عشر سنوات، إذ كان آخر حفل له هناك عام 2015 بفندق شيراتون عمّان ضمن احتفالية "خيمة الأساطير".

يُذكر أن آخر حفلات سعد لمجرد كانت في يوليو الماضي بوطنه المغرب، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "سهرات مازاغان" بمدينة الجديدة.