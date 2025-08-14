باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي على حساب توتنهام

توج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الأوروبي على حساب توتنهام، بعدما تفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيريولي بمدينة أوديني الإيطالية.

فرض توتنهام سيطرته على مجريات اللقاء، وهدد مرمى باريس سان جيرمان بفرص خطيرة في ظل تراجع أداء معظم عناصر الفريق الباريسي، لكن خبرة لاعبي سان جيرمان كانت حاسمة في العودة بالمباراة خلال الشوط الثاني بعد التأخر بهدفين.

افتتح فان دي فان التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 39، مستغلاً كرة مرتدة من حارس سان جيرمان أسكنها ببراعة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل توتنهام ضغطه ونجح في تعزيز النتيجة عبر كريستيان روميرو في الدقيقة 48، من رأسية قوية لم يتمكن حارس باريس من التصدي لها.

سعى باريس سان جيرمان لتقليص الفارق، ونجح لي كانج في تسجيل الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 85، بتسديدة يسارية من حدود منطقة الجزاء لم يتمكن حارس توتنهام من إبعادها.

وفي الوقت القاتل، تمكن راموس من إدراك التعادل برأسية متقنة، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح بعد فشل الفريقين في تسجيل هدف الحسم.

وحسم باريس سان جيرمان المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي.