أحلام تلغي حفلها في الدار البيضاء بالمغرب لأسباب خاصة

قبل أيام قليلة من موعد حفلها الغنائي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي إلغاء الحفل الذي كان مقررًا إقامته يوم 23 أغسطس الجاري، وذلك لأسباب خاصة لم تكشف عنها.

وأوضحت أحلام، في بيان صحفي، أنها كانت على أتم الاستعداد لإحياء الحفل في مدينة الدار البيضاء، المعروفة بـ"كازابلانكا"، بعد غياب دام سبع سنوات، إلا أنها اضطرت للاعتذار عن إقامته.

وكان من المقرر أن يقود الأوركسترا المايسترو وليد فايد، فيما أعلنت الجهة المنظمة عن الحفل بحفاوة كبيرة، نظرًا لأنه كان يمثل عودة أحلام إلى المغرب منذ آخر حفل لها هناك عام 2018 ضمن فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم".

كما نفت أحلام صحة الأخبار المتداولة عن إحياء حفل آخر لها في مدينة تطوان المغربية خلال أغسطس الجاري، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن آخر حفلات أحلام كانت في مدينة جرش الأردنية، حيث أحيت حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون على المسرح الجنوبي في 25 يوليو الماضي.