الأربعاء 13 أغسطس 2025 9:14 م القاهرة
خلال ساعات .. حركة محليات محدودة لسكرتيري العموم وسكرتيري عموم المساعدين في 10 محافظات

شريف حربي
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 8:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 8:56 م

أعلنت الصحفة الرسمية لوزارة التنمية المحلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتماد الوزيرة منال عوض، حركة محليات محدودة لسكرتيري العموم وسكرتير العموم المساعدين في ١٠ محافظات.

وكانت وزيرة التنمية المحلية قد أعلنت في تصريحات سابقة، أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات فى جميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، بجانب أن الوزارة تضع معيار أساسى فى تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

