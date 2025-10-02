إيرلندا: أسطول الصمود مهمة سلمية لتسليط الضوء على كارثة إنسانية

وصف نائب رئيس وزراء إيرلندا، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، "أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، بأنه "مهمة سلمية تهدف إلى تسليط الضوء على كارثة إنسانية مروعة".

وقال هاريس، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، إنه بحث التطورات المتعلقة بالأسطول المتجه إلى غزة مع مسئولين بدول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "الأخبار الواردة الليلة مثيرة للقلق للغاية، فأسطول الصمود العالمي مهمة سلمية تهدف إلى تسليط الضوء على كارثة إنسانية مروعة".

وشدد هاريس، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان معاملة المشاركين في الأسطول على هذا الأساس.

كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرلندية، بيانًا، أكدت فيه أنها على علم باعتراض إسرائيل للأسطول، وأنها تتواصل مع رعاياها الموجودين على متن السفن.

وقالت الوزارة: "المواطنون الإيرلنديون لا يزالون أولويتنا".

وأوضحت أن سفارة إيرلندا لدى تل أبيب، على تواصل مع السلطات المعنية بالتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي لديها مواطنون متضررون من الحادثة.

ومساء الأربعاء، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم سفنا بـ"أسطول الصمود العالمي" واعتدى على ناشطين مشاركين، تزامنا مع اقتراب بعض السفن من سواحل القطاع.