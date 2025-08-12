 أمريكا.. مسئولون يحققون في سبب انفجار مصنع صلب في بنسلفانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 7:29 م القاهرة
أمريكا.. مسئولون يحققون في سبب انفجار مصنع صلب في بنسلفانيا

كليرتون (أمريكا) (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 5:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 5:54 م

يعمل محققون على تحديد سبب انفجار بمصنع صلب خارج بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما يربو على 10 أشخاص آخرين، من بينهم شخص تم إنقاذه من تحت الحطام المشتعل بعدما ظل عالقا لساعات.

وتسبب الانفجار في تصاعد دخان أسود في السماء في منتصف النهار في وادي مونونجاهيلا، وهي منطقة بولاية بنسلفانيا تشتهر بصناعة الصلب منذ أكثر من قرن.

وقالت خدمات الطوارئ في مقاطعة أليجيني إن حريقا نشب في المصنع بكليرتون أمس. وأشار مسؤولون إلى أنهم لم يحددوا سبب الانفجار.

وهز دوي الانفجار وعدة انفجارات أصغر تبعته المنطقة الواقعة على بعد 24 كيلومترا جنوب شرق بيتسبرج.


