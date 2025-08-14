إيكونوميست: الروح المعنوية للقوات الأوكرانية تراجعت والجنود أُرهقوا

كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية عن تراجع الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، وإرهاق الجنود، وتصاعد الانتقادات الموجهة للقيادة.



وجاء في مقال نشرته المجلة: "الجنود على خط المواجهة منهكون، والروح المعنوية تتراجع بعض الشيء، بينما تتصاعد الانتقادات للقيادة".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام نقلا عن عسكريين أوكرانيين بأن الجنود الأوكرانيين يدركون عدم قدرتهم على مواجهة الجيش الروسي، وأنهم مستعدون لقبول وقف إطلاق النار عبر المفاوضات.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع لشركة "غالوب" أن ما يقرب من 70% من المواطنين الأوكرانيين يؤيدون إنهاء النزاع عبر المفاوضات.

كما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن فلاديمير زيلينسكي اعترف باستحالة استعادة المناطق التي خضعت لسيطرة روسيا بالوسائل العسكرية، مؤكدا ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض أعلنا الأسبوع الماضي عن لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس. وفي يوم الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن القمة ستُعقد في أنكوريج.

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم في البيت الأبيض أن اللقاء سيعقد في القاعدة العسكرية "إيلمندورف-ريتشاردسون".