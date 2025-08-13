إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بشمال سيناء

أصيب 3 أشخاص بحوادث متفرقة في العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة بشمال سيناء ثلاثة بلاغات، منها بلاغ بسقوط من علو في منطقة السكاسكة، أسفر عن إصابة "و. ي. س" طالب، 12 عامًا، من السمران ثالث العريش، مصابا باشتباه في كسر باليد اليمنى.

كما تلقت مديرية الأمن، بلاغا بسقوط من علو جنوب العريش، أسفر عن إصابة "أ. م. م"، 24 عامًا، من بني سويف، بألم بالظهر.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بوقوع اصطدام بجسم صلب في الريسة، نتج عنه إصابة "ز. م. ح" طالب، 18 عامًا، مصابا باشتباه بكسر في الساق اليسرى وألم بالظهر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة للكشف عن ملابسات الحوادث.