خبير نمساوي: نقل إجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة

دافع الباحث النمساوي في شئون الهجرة، جيرالد كناوس، عن الخطة المقترحة لنقل إجراءات اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة.

وقال رئيس مركز الأبحاث "المبادرة الأوروبية للاستقرار" في المدونة الصوتية لمجلة "شتيرن" الألمانية " 5 دقائق حديث": "هذه هي الإمكانية الوحيدة لتقليص الهجرة غير النظامية بشكل كبير في المستقبل القريب".

وأكد كناوس، أن هذه خطوة مهمة للأمام، وقال: "إرسال شخص ما إلى دولة ثالثة آمنة سيكون أكثر إنسانية بكثير من مشاهدة الآلاف يغرقون في البحر المتوسط ​​كل عام".

وبحسب مقترح وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، قد يكفي مستقبلا وجود اتفاق بين دولة عضوة في الاتحاد ودولة ثالثة معنية، بحيث يمكن ترحيل طالبي الحماية إلى دول لم يسبق لهم زيارتها ولا تربطهم بها أي صلة أسرية أو ثقافية أو غيرها، مع استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم. ويتطلب ذلك موافقة البرلمان الأوروبي ومزيدا من المفاوضات.

ويعد كناوس أحد مهندسي اتفاق اللاجئين مع تركيا عام 2016، الذي أدى بعد موجة اللجوء إلى تراجع كبير في الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أثبط كناوس من التوقعات بشأن الآلية الجديدة لتوزيع اللاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لا يوجد في هذه الإصلاحات ما يشير إلى أن توزيع طالبي اللجوء سيجري بشكل أفضل هذه المرة مقارنة بالماضي"، موضحا أن إيطاليا لم تستقبل العام الماضي سوى 60 شخصا بموجب قواعد دبلن رغم آلاف الطلبات، وقال: "سأكون مندهشا للغاية إذا غيرت إيطاليا فجأة سياسة الحكومات خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، خاصة في ظل رئاسة (رئيسة الوزراء اليمينية) جورجيا ميلوني".