 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 10:46 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليل، 50 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 23 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة موسكو، إصافة لطائرتين مسيرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية موردوفيا ومقاطعة كالوجا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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