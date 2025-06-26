محافظ مطروح يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من المدربين والإداريين الرياضيين

محافظ مطروح يشهد حفل تخرج الدورة التأسيسية لإعداد المدربين والإداريين الرياضيين

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، حفل تخرج الدورة التأسيسية لإعداد المدربين والإداريين الرياضيين بمطروح لـ48 متدربًا، وذلك في القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر الحفل الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور فتحي ندى نقيب عام المهن الرياضية، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والدكتور جمال محمد أمين النقابة، والدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حميدو نقيب المهن الرياضية، وعدد من قيادات الشباب والرياضة والمهتمين بالعمل الرياضي بمطروح.

وأكد محافظ مطروح، أن هذه الدورة تعد الأولى التي تُنظم على أرض مطروح، كخطوة علمية وعملية لإعداد المدربين بالشكل العلمي السليم الذي ينطلق من رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على تقديم كل أوجه الدعم لمثل هذه الفعاليات الرياضية الهادفة والارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة بمطروح، تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب، وبما كفلته الدولة من أجل بناء الإنسان المصري وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية الاحتفالية التي شهدت عرض عدد من الأفلام التوثيقية عن النقابة وأنشطتها والدورة التدريبية الأساسية بمطروح، تم تكريم المتدربين ومنحهم شهادات ودروع الدورة مع حلف القسم والتقاط الصور التذكارية.

كما أهدت النقابة العامة للمهن الرياضية درعًا للواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرًا لجهوده ورعايته ودعمه للدورة التدريبية وتذليل العقبات من أجل نجاحها بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.