فلسطين تتسلم منحة سعودية بقيمة 30 مليون دولار

تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الخميس، دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين من المملكة العربية السعودية بقيمة 30 مليون دولار.

وجرى تسليم الدفعة في مقر السفارة السعودية لدى عمّان، خلال لقاء جمع البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت الوكالة أن المنحة تأتي في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين للعام 2025.

وأكد البيطار على أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة.

وثمن الموقف التاريخي الثابت للسعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة، وإقامة دولتها المستقلة.

بدوره، أوضح مؤنس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأكد المسؤول السعودي على التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن السعودية قدمت نحو 5.3 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين.

يأتي ذلك بينا تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، جراء اقتطاع إسرائيل أجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية، فيما أوقفت تحويل الدفعة الأخيرة من المقاصة جراء العدوان الإسرائيلي على إيران.

والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكنها منذ سنوات تواصل الاقتطاع منها مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة بنحو 2.2 مليار دولار.

ومنذ نوفمبر 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90% من الرواتب الشهرية.