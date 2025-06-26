إعادة عراقي اختطفه داعش لمدة 11 عاما

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، تحرير مواطن مختطف منذ 2014 وإعادته إلى أرض الوطن.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي، تمكنت من تحرير أحد ضحايا جرائم الاختطاف التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، خلال سيطرته على قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".

ولفتت إلى أن "المواطن المذكور كان قد فقد جميع أفراد أسرته، والبالغ عددهم 28 شخصا، بعدما أقدم التنظيم الإرهابي على إعدامهم إبان اجتياحه للمنطقة".

وأضافت أنه "بحسب المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها استخبارات القيادة، تبين وجود المواطن في أراضي سوريا، وعلى إثر ذلك، تم التواصل المباشر معه، وتنسيق الإجراءات اللازمة لتأمين نقله إلى داخل الأراضي العراقية".

وبينت أن "أبطال استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تمكنوا من تنفيذ العملية بنجاح، حيث تمت إعادته إلى ذويه وأبناء عمومته في قضاء تلعفر، وسط أجواء مؤثرة من الفرح والاستقبال الحار".

ولفتت الهيئة إلى أن "هذه العملية تعد واحدة من الإنجازات الإنسانية البارزة في إطار السعي لإعادة المختطفين والكشف عن مصير ضحايا الإرهاب، والتأكيد على التزام الأجهزة الأمنية العراقية بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية".