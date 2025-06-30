العراق يحث على تنويع منافذ تصدير النفط مع تصاعد التهديدات في مضيق هرمز

دعا نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تعدد منافذ تصدير النفط الخام العراقية عبر تنفيذ مشاريع ترفع من حجم الطاقات التصديرية وتعطي مرونة عالية في الظروف غير الاعتيادية .

وشدد وزير النفط العراقي خلال اجتماع لهيئة الرأي بوزارة النفط "على أهمية تعظيم وإدامة الطاقات التصديرية للبلاد لأنها تمثل المورد الأساس لموازنة الدولة الاتحادية" .

وتقتصر صادرات النفط الخام العراقية منذ سنوات على منافذ العراق الرئيسية في جنوبي البلاد عبر الخليج بعد توقف ضخ النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، بعد اشتداد الخلاف بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن العوائد المالية وآلية التسويق وحل المشاكل مع الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم.

وسيواجه العراق خطرا حقيقيا في حال تصاعدت وتيرة العنف في المنطقة وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية وتوقف صادرات النفط الخام العراقية كونه المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي بمعدل يتجاوز 3ملايين و200 ألف برميل يوميا.

وكان العراق قد طرح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة بين الاعوام 2013-2030 لتوسيع منظومة صادرات النفط الخام العراقية شمالي البلاد لتصل إلى 3 ملايين و750 ألف برميل يوميا عبر موانئ البحر المتوسط بإستخدام منظومة أنابيب عبر الأراضي التركية وسوريا وإلى البحر الأحمر عبر الأردن لكن ظروف العراق المالية وحالة الاقتتال بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق شمالي البلاد حالة دون الدخول فعليا في تنفيذ هذه الخطط.

ويشعر العراق حاليا بالقلق من جراء تصاعد وتيرة التهديدات في المنطقة ومارافق الحرب الإيرانية - الاسرائيلية من تهديدات قد تجر إلى إغلاق مضيق هرمز مما يعني توقف صادرات العراق النفطية إلى السوق العالمية و الآسيوية على وجه الدقة، حيث تبلغ نحو 70% من إجمالي الصادرات النفطية وخاصة إلى أسواق الصين والهند وكوريا مما يعني تعرض البلاد لأزمة مالة خانقة خاصة وأن العراق يعتمد بنسبة تصل إلى 95% على إيرادات الصادرات النفطية لسد متطلبات الموازنة الاتحادية للبلاد سنويا.