جوتيريش يعرب عن تضامنه مع فنزويلا بعد الزلزالين المدمرين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، عن تضامنه الكامل مع فنزويلا، وذلك في أعقاب الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد وأوقعا خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وكتب جوتيريش في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "أشعر بحزن عميق إزاء سقوط الضحايا والدمار الهائل الذي خلّفه الزلزالان المدمران في فنزويلا".

وأضاف جوتيريش أن "منظومة الأمم المتحدة تعمل على حشد المساعدات، وتنسق جهودها بشكل وثيق مع الحكومة وشركائنا، لدعم عمليات الإغاثة والتخفيف من معاناة الشعب الفنزويلي"، معبراً عن "خالص عزائه لعائلات الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين".

ومن جانبه، أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، في تصريحات صحفية من نيويورك، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يُسهم في نشر فرق متخصصة للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، ضمن جهود الاستجابة العاجلة للكارثة.