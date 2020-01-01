مستشار البيت الأبيض: الاقتصاد الأمريكي سيتعافى في الربع الثالث

قال مسئولان بارزان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتأهب للتعافي في الربع الثالث، وإن تأثير زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المشمسة، الممتدة من جنوب إلى جنوب غرب أمريكا، على النمو سيكون محدودا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الأحد، "لا أنكر أن بعض هذه الولايات الساخنة ستضعف من هذا التعافي، ولكن الصورة بشكل عام إيجابية للغاية وما زلت أعتقد أن التعافي الكبير سيحدث بعد التراجع الحاد".

وأضاف كودلو "لا زلت أعتقد أن معدل النمو سيكون 20 بالمئة في الربعين الثالث والرابع".

وأوضح أنه يتوقع تمديد الوقف الاتحادي لعمليات إجلاء المستأجرين، متابعًا: "دائما ما يكون الربع الثاني هو ربع سيء للغاية. مرة أخرى، هذا ليس لأسباب اقتصادية. هذا لأسباب صحية. لقد أغلقنا الاقتصاد بأكمله حرفيا".

ومنا ناحيته، قال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفين منوشين، إن الإجماع هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 بالمئة، لذلك نعتقد أننا سنرى تعافيا كبيرا للغاية.

وتتناقض هذه التصريحات مع علامات تحذير من أن التعافي من الجائحة قد يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة ألف وفاة في أربعة أيام الأسبوع الماضي.