وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

قام محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بتفقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة السيدة خديجة التابعة لإدارة الطور التعليمية، ترافقه هانم علي مدير التعليم الفني بالمديرية .

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة، مع الالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ علي المسافات الآمنة.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلقى أي بلاغات خاصة برصد حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب، أو رصد حالات غش أو شغب داخل اللجان.

ويؤدي الامتحانات التحريرية لشهادات الدبلومات بمحافظة جنوب سيناء 1025) طالب وطالبة، داخل 12 لجنة.