«غارمى مصر الخير» يشكل غرفة عمليات لفك كرب 1000 غارم وغارمة بحلول عيد الأضحى

أعلنت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أنه تم تشكيل فريق عمل من المحامين والإخصائيين الاجتماعيين، لسرعة تنفيد مبادرة فك كرب ألف غارم وغارمة، موضحة أن مقر برنامج الغارمين تحول هذه الفترة إلى خلية عمل لا تهدأ ليلا أو نهارا، كما تم الدفع بعدد من الشباب لبحث المزيد من حالات الغارمين المتقدمة للمؤسسة وتحديد كشوف بالحالات الأكثر صعوبة واستحقاقا، والتى يبدأ العمل على فك كربها خلال العشر الاوائل من شهر ذى الحجة.

وأشارت سهير عوض إلى اتصال العديد من أهل الخير الداعمين للمؤسسة للمساعدة فى فك كرب الغارمين، حيث يتيح البرنامج للمتبرعين اختيار حالات بعينها لفك كربها بعد الاطلاع على عدد من الحالات، بل والكثير منهم يدعون معارفهم وأقاربهم للتبرع للمؤسسة لدعمها فى فك كرب المزيد من الغارمين، بحلول عيد الاضحى المبارك كى يتمكنوا من قضاء العيد فى بيوتهم وبين أهلهم لتكون فرحة العيد فرحتين.

وأشارت عوض إلى أن سعى المؤسسة لفك كرب 1000 غارم وغارمة قبل حلول عيد الاضحى المبارك كى يتمكنوا من قضاء العيد مع اسرهم وتكون فرحة حقيقية بعودة عائل أو عائلة الاسرة لافتة إلى أن ااختيار إطلاق هذه المبادرة مع قرب حلول ايام شهر ذى الحجة لفضل هذه الايام المباركة حيث فضل الله عز وجل أياما عن غيرها من الأيام، حيث يكون ثواب الأعمال الصالحة فيها أكثر، ليزداد فيها المسلم من الصدقات والقربات إلى الله ليحصل على أجور مضاعفة، وبالتالى تسعى المبادرة لفك كرب حوالى 1000 من الغارمين بما يسعد 5000 فرد على اعتبار أن كل غارم هو فرد فى أسرة لا تقل فى المتوسط عن 5 أفراد.

وأشارت عوض إلى ضرورة التعاون بين الناس فى الظروف الصعبة التى نمر بها وتحفيزهم على المشاركة فى مساعدة أشخاص تعثروا فى سداد ديون عليهم نتيجة فقدهم مصدر رزقهم اليومى أو الاستغناء عنهم وتسريحهم من العمل مما اضطرهم للاستدانة لتلبية احتياجات اسرهم الاسياسية ومع ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على السداد تراكمت عليهم الديون ليكون هذا الدين سببا فى دخولهم السجن أو التهديد بدخوله لتنفيذ الأحكام وملاحقة الدائنين لهم وما يترتب عليه من تهديد الاسرة بالانهيار.

وأكدت أنه لحماية هذه الأسر تقوم مؤسسة مصر الخير بالتعامل مع جميع الجهات وسداد الدين المستحق على الغارم أو الغارمة من خلال التبرعات التى تحصل عليها تطبيقا لأحد مصارف الزكاة الثامنة.