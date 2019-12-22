وزيرة التضامن: نعقد معرضا داخل الجامعات للطلاب المنتجين قريبا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا فتح العديد من مجالات العمل للسيدات، مشيرة إلى انضمامهن لورش إنتاجية تراعي سلاسل الإنتاج لاستغلال أكبر قدر من الأيدي العاملة.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الوزارة تعمل على تسويق فكرة الأسر والقرى والمناطق المنتجة، لافتة إلى التوسع في إنشاء الحضانات لتوفير الوقت أمام السيدات للانخراط في سوق العمل.

وأشارت إلى عقد معرضًا داخل الجامعات المصرية للطلاب المنتجين قريبًا، موضحة أن بنك ناصر الاجتماعي سيوفر قروض ميسرة للمشورعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكرت أن المعرض كل عام يسوق لثقافة جديدة، لافتة إلى أن معرض ديارنا في الساحل الشمالي يسوق لثقافة الشمول المالي وضرورة أن يصبح للعارضين كروت ميزة وحسابات بنكية.

وتوجهت بالتحية للفنانين الذين شجعوا المعرض من خلال زيارتهم له وشرائهم من منتجاته، كالفنانة داليا البحيري والفنان سامح الصريطي، مشيدة بحرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على خوض جولة لمدة 3 ساعات ونصف داخل المعرض لسؤال العارضين عن العقابات التي تواجههم.