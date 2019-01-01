روسيا تعلن الاستيلاء على أكبر محطة أوكرانية للطاقة تعمل بالفحم

أفادت موسكو بأن القوات الروسية سيطرت على أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في أوكرانيا قرب سفيتلودارسك، في منطقة دونباس.



ونشرت بوابات إخبارية انفصالية في دونيتسك صورا تظهر أن مرتزقة روس ينتمون لمجموعة فاجنر يتواجدون أمام المبنى الإداري.



ورغم ذلك، لم يتسن التحقق من هذه المعلومات وتقارير أخرى تشير إلى استمرار القتال حول موقع المحطة المتنازع عليها منذ نهاية مايو.



ولم تشر هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى محطة الطاقة في تقريرها المسائي عن الأوضاع، لكن اكتفت بالحديث عن قتال حول سيميهيريا الواقعة إلى الغرب قليلا. وأشار التقرير الصباحي إلى هجمات جوية على مواقع أوكرانية في المنطقة.



وأفاد تقرير هيئة الأركان بأن جنودا أوكرانيين تمكنوا من صد هجمات شرق الخط الواصل بين سيفرسك عبر سوليدار إلى باخموت، بالإضافة إلى عمليات دفاع ناجحة على طول أنحاء أخرى من الجبهة في دونيتسك وخاركيف المجاورة.