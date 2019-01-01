وزير الأوقاف: نستهدف توزيع لحوم الأضاحي على 2 مليون أسرة سنويا

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالمواطن بصفة عامة، وملف الحماية الاجتماعية والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، أثلجت صدور الجميع والمصريين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يتابع تفاصيل التفاصيل في كل المشروعات، قائلًا إن مشروع صكوك الأضاحي بدأ منذ عدة سنوات.



وذكر أن الوزارة جمعت 143 مليون جنيه العام الماضي ضمن المشروع، بفضل توجيهات الرئيس ودعمه، وفرت بها 1453 طن لحوم، متابعًا: «العام الجاري وزعنا 800 طن لحوم صكوك إطعام في رمضان، وقبل عيد الأضحى».



وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة تجاوزت هذا العام 205 ملايين جنيه صكوك أضاحي وإطعام، موضحًا أن الوزارة تستهدف استفادة 2 مليون أسرة من مشروع صكوك الأضاحي على مدار العام، كحد أدنى.



وعن توجيهات الرئيس اليوم، عقب: «المحافظ المسؤول عن اختيار من يرغب من مساعديه أو نوابه ليكون رئيسًا للجنة الخاصة بتوزيع الصكوك، نهدف لأعلى درجات الحوكمة والشفافية في التوزيع، وبداية لا نسمح بتصوير أحد وهو يأخذ حقه على المجتمع، غير مسموح باستغلال إنسانية الناس».



وتابع أن نوعية اللحوم التي توزع ضمن المشروع «محترمة»، مستطردًا: «قاعدة البيانات موجودة عند وزارة التضامن والمحافظة وأي جهة ترغب من التأكد من وصول الحاجة للأسر، والهدف الوصول الحقيقي للأولى بالرعاية مع أعلى درجات الحفاظ على آدمية وإنسانية الحاصل على المساعدات».



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية».