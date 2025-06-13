 ريال مدريد يحسم صفقة فرانكو من ريفر بليت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ريال مدريد يحسم صفقة فرانكو من ريفر بليت

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 2:53 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 2:53 م

كشف تقرير صحفي عن حسم نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتوونو، قادمًا من صفوف ريفر بليت، بعد اكتمال جميع الإجراءات التعاقدية بين الناديين.

ووفقًا لـفابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، وقع فرانكو ماستانتوونو، البالغ من العمر 16 عامًا، على عقد طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2031، في خطوة تعكس استراتيجية النادي الملكي في دعم مشروعه الرياضي بمواهب شابة وواعدة.

وأضاف رومانو: "من المرتقب أن يصدر البيان الرسمي من جانب ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يبدأ اللاعب مشواره مع الفريق اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل".

يُذكر أن ماستانتوونو يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، وقد جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى قبل أن يظفر ريال مدريد بتوقيعه.


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