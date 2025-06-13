الرئيس الإيراني يتوعد: سنجعل إسرائيل تندم على كل أفعالها

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، عن اجتماع خاص لمجلس الحكومة، قائلا: "الكيان الصهيوني سوف يندم على أفعاله اليوم".

وأضاف بزشكيان، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "بمجرد وقوع الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني، تولى فريق الحكومة إدارة الأحداث ومتابعتها، وتم عقد اجتماع خاص لمجلس الحكومة في هذا الصدد؛ وسيتحدث بزشكيان إلى الشعب قريبا"، بحسب وكالة إرنا للأنباء الإيرانية.

وأكد: "إن شاء الله سيندم الكيان الصهيوني على أفعاله اليوم".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق اغتيال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طرانجي، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الحرس الثوري، غلام علي رشيد، ورئيس كلية الهندسة النووية في جامعة بهشتي، عبد الحميد مينوتشهر في الهجوم الإسرائيلي كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية باغتيال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسئول أمني، قوله إن ضربة البداية استهدفت أهداف دفاع جوي وصواريخ أرض – أرض، واغتيالات لمسئولين إيرانيين وعلماء نووي كبار؛ فيما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء أن احتمالية مقتل هيئة الأركان العامة الإيرانية جميعا مرتفعة.

وسمعت انفجارات في أنحاء إيران والعاصمة طهران، وأوردت وكالات إيرانية عن وقوع قتلى وجرحى في عدة مناطق جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأغلقت إيران مجالها الجوي، حتى إشعار آخر، بينما أعلنت تل أبيب حالة الطوارئ تحسباً للرد الإيراني، الذي يتوقعه المسئولون الإسرائيليون "خلال ساعات"، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن "الإسرائيليين قد يضطرون لقضاء فترات طويلة في الملاجئ"، تحسباً للرد الإيراني المنتظر على هجمات تل أبيب.

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو نشره مكتبه، أن الضربات الإسرائيلية طالت قادة إيرانيين كبار.

ووصف نتنياهو الهجمات التي شنتها تل أبيب على إيران، بأنها "ضربة افتتاحية ناجحة جداً"، معتبراً أن "إسرائيل ستحقق العديد من الإنجازات"، على حد تعبيره.