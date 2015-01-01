نجم الأهلي السابق يروي قصة رفض الشناوي الحارس الثالث في الجونة

تحدث وائل رياض المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ونجم النادي الأهلي سابقا، عن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

الشناوي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا مؤخرا، تحدث عنه "شيتوس" كاشفا قصة تعود إلى ما قبل 13 عاما، تثبت رغبة وإصرار حارس الأهلي في إثبات الذات.

وقال وائل رياض عبر "فيسبوك": " سنة ٢٠٠٩ كنت مقيد في نادي الجونة وكان أول سنة للجونة في الدوري الممتاز المهم وإحنا في فترة الإعداد لقيت محمد الشناوي جاي الملعب وكان ساعتها تقريباً تم الإستغناء عنه من الأهلي ، المهم الجهاز الفني للجونة بلغ الشناوي بتصنيفه بين حراس المرمي الموجودين ساعتها قبل التعاقد معاه وكان هيبقي رقم ٣ ولكن الشناوي رفض التصنيف ده وبالفعل الشناوي مشي وسافر القاهرة في نفس اليوم اللي وصل فيه الجونة وساعتها أعتقد إنه مضي في طلائع الجيش إن لم تخوني الذاكرة".

وتابع: "النهاردة وبعد ١٣ سنة الشناوي بياخد أحسن لاعب في إفريقيا و ده يدينا درس إنك تشتغل علي نفسك كويس ومش مهم توصل إمتي المهم لما توصل تبقي مؤثر ويبقي ليك بصمة ، مبروك يا شناوي و بالتوفيق دايماً".