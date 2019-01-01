 وزير الخارجية الكويتي يبحث مع أمين التعاون الخليجي تعزيز العمل المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع أمين التعاون الخليجي تعزيز العمل المشترك

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 10:35 ص

بحث وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أوجه تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن اللقاء جاء بمناسبة زيارة الدكتور نايف الحجرف للكويت حاليا .. موضحة أنه تم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المتصلة بآخر بالمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


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