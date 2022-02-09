مسؤول تشيكي: علينا أن نظهر الحذر تجاه المزيد من التشديد النقدي المحتمل

قال أحد أفراد مجلس إدارة البنك المركزي التشيكي، إنه يجب على جمهورية التشيك إظهار الحذر تجاه المزيد من التشديد النقدي المحتمل، لأن الاقتصاديات المحلية والدولية تتباطأ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يان فرايت القول للصحفيين، في أول ظهور إعلامي له بعدما بدأ عمله هذا الشهر، إن معدلات الفائدة مرتفعة بالفعل بصورة كافية للحد من الإقراض والاستهلاك والاستثمار.

وأضاف أنه على الرغم من أنه من المقرر أن يرتفع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة لنحو 20%، من المرجح أن تصل لذروتها هذا الخريف، موضحا أنه على البنك المركزي تبنى مزيد من الآراء التي تتطلع للمستقبل خلال اجتماع السياسة المقبل في الرابع من أغسطس المقبل.

وأضاف: "سوف أقرر بين استقرار الفائدة والزيادة المحتملة الطفيفة".

وأوضح: "الإشارات التي تأتينا خلال الأسابيع الماضية تشير إلى أننا يجب أن نكون حذرين تجاه أي رفع جديد للفائدة".