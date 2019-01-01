حازم حسن: نادي الأهرام نموذجا ودافعا للمؤسسات الأخرى لتكرارها وتعظيم مواردها

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "كير" للمقاولات حازم حسن، بتوقيع عقد إنشاء "النادى" بالتجمع الخامس بالشراكة مع مؤسسة الأهرام العريقة، واصفا بكونها إضافة كبيرة لشركة "كير".

جاء ذلك على هامش احتفال مؤسسة الأهرام الصحفية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية مشاركة إنشاء وتطوير "ناد" اجتماعي رياضي مع شركة "كير" للمقاولات والصيانة بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال حسن، إنه على مدار الشهور الماضية شهدنا جولات عمل مكثفة بين مؤسسة الأهرام وبين شركة "كير" للمقاولات للتفاوض لانهاء الدراسات الخاصة بهذا المشروع العملاق , والذى يمثل باكورة تعاون سوف تمتد لمشاريع أخرى؛ حتى تم الانتهاء من عمل كافة دراسات الجدوى ومراجعتها بدقة شديدة من جانب الطرفين.

وتم بالفعل السير فى اجراءات الحصول على موافقات جهات الدولة المختلفة، والتى تم تزيينها بموافقة رئاسة الجمهورية على إقامة المشروع وهو ما يعد وسام" على صدورنا جميعا.

وأضاف حسن، أنه لابد أن ندرك جميعا أن هذا العمل ما كان ليرى النور دون جهود متواصلة من فريقي العمل فى شركتنا ومؤسسة الأهرام برئاسة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة، وبدعم كامل من المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة".

واختتم، أن هذا العمل والتعاون سوف يكون نموذجاً ودافعا للمؤسسات الأخرى أن تسلك نفس الطريق، وأن تسعى لتعظيم الموارد والاستفادة من الأصول بالطريقة المثلى مثلما فعلت مؤسسة الأهرام العريقة بالشراكة مع شركة "كير" للمقاولات.