صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء أوكرانيا

أظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوي صافرات الإنذار، معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في معظم أنحاء البلاد والعاصمة كييف.

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي»، أعلن عن الإنذار في مناطق أوديسا وميكولايف ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وسومي وبولتافا، في وقت سابق من نهار اليوم الأربعاء.

وفي حوالي الساعة 17:56، انطلق إنذار الغارات الجوية في مناطق: كييف وكيروفوغراد وتشيركاسي وتشرنيغيف وجيتومير وفينيتسا في أوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

واستهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الحين الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.